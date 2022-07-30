Папа Римський повторив, що хотів би відвідати Україну

Папа Римський Франциск вчергове повторив своє твердження про те, що хотів би відвідати Україну. Як передає Vatican News, про це він сказав на завершення апостольського візиту до Канади.

«Я не думаю, що зможу подорожувати у тому ж темпі, що й раніше. Вважаю, що в моєму віці і з цим обмеженням я повинен перейти на дещо щадний режим, щоб мати можливість служити церкві. Тоді, навпаки, я зможу подумати про можливість відійти убік, і це – з усією чесністю – не катастрофа: Папу можна змінити, жодних проблем. Але я думаю, що мені доведеться трохи обмежити себе у діяльності. Операція на коліні у моєму випадку – не вихід... Я вже казав, що хотів би відвідати Україну. Тепер побачимо, що станеться, коли я повернуся додому», – сказав папа.

За його словами, він також хотів би поїхати в Казахстан, Південний Судан і Конго (наступного року).

«Я відкритий (до поїздок – ред.), але почекаємо, що «скаже нога», – сказав понтифік.

Раніше в інтерв’ю агентству Reuters папа Римський Франциск заявив, що хотів би відвідати Київ і Москву після своєї поїздки до Канади.

У травні папа Римський Франциск заявляв, що попросив про зустріч у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати зупинити війну в Україні, але не отримав відповіді.

Міністерство закордонних справ України заявляло, що папу Римського Франциска запрошують приїхати з візитом до Києва, при чому в «будь-який день».