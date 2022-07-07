«Може приїхати в будь-який день» – Кулеба про можливий візит до України понтифіка

Візит папи Римського Франциска до України може відбутися в будь-який день, заявив в ефірі телемарафону очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Це не розмови. Це офіційне запрошення. Ми дуже чекаємо на папу і нагадуємо нашим колегам у Ватикані, що запрошення залишається відкритим. Він може приїхати в будь-який день. Ми готові навіть підлаштуватися під його візит, настільки важливим є цей візит для нас – українців, не лише для офіційного Києва, а впевнений, для всього українського народу. Рішення за папою, рішення за Ватиканом. Сподіваємося, що нарешті вони його ухвалять і, власне з їхнього боку, від розмов перейдуть до справ», – зазначив Кулеба.

Раніше у МЗС казали, що візит понтифіка до Києва посилить його роль у відновленні миру на українській землі, «а також підтримає дух українців, які зазнають невимовних страждань через агресію Росії».

Нещодавно в інтерв’ю агентству Reuters папа Римський Франциск заявив, що хотів би відвідати Київ і Москву після своєї поїздки до Канади, запланованої на липень.

«Я хотів би поїхати (до України), але спочатку хотів би поїхати до Москви... Можливо, після того, як я повернуся з Канади, мені вдасться поїхати в Україну… Але перше, що потрібно зробити, – це поїхати в Росію, щоб спробувати якось допомогти. Проте я хотів би побувати в обох столицях», – сказав папа Франциск.

У травні папа Римський Франциск заявляв, що попросив про зустріч у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати зупинити війну в Україні, але не отримав відповіді. Водночас тоді папа заявив, що не планує поки що їхати до Києва.

Того ж місяця Міністерство закордонних справ України заявило, що папу Римського Франциска вчергове запрошують приїхати з візитом до Києва.