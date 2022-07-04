У МЗС відреагували на наміри папи Римського приїхати до Києва і Москви

Візит папи Римського Франциска до Києва посилить роль понтифіка у відновленні миру на українській землі, «а також підтримає дух українців, які зазнають невимовних страждань через агресію Росії», заявили у Міністерстві закордонних справ України. Так там відреагували на озвучені папою наміри приїхати найближчим часом до Києва і Москви.

«Українська сторона неодноразово висловлювала запрошення папі Римському відвідати Україну… Показово, що в Москві наразі всіляко ігнорують готовність святійшого отця відвідати Росію. Це є черговим свідченням того, що російський режим прагне війни, а не миру», – йдеться в коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, переданому Радіо Свобода.

«Настав час поглибити зв’язки з тими, хто цього щиро прагне. Поновлюємо запрошення папі Франциску відвідати нашу державу і закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро неодмінно переможе російське зло», – наголосили у МЗС.

В інтерв’ю агентству Reuters папа Римський Франциск заявив, що хотів би відвідати Київ і Москву після своєї поїздки до Канади, запланованої на липень.

«Я хотів би поїхати (до України), але спочатку хотів би поїхати до Москви... Можливо, після того, як я повернуся з Канади, мені вдасться поїхати в Україну… Але перше, що потрібно зробити, – це поїхати в Росію, щоб спробувати якось допомогти. Проте я хотів би побувати в обох столицях», – сказав папа Франциск.

У травні папа Римський Франциск заявляв, що попросив про зустріч у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати зупинити війну в Україні, але не отримав відповіді. Водночас тоді папа заявив, що не планує поки що їхати до Києва.

Того ж місяця Міністерство закордонних справ України заявило, що папу Римського Франциска вчергове запрошують приїхати з візитом до Києва.