Папа Франциск заявив, що хоче поїхати до Києва і в Москву

Папа Римський Франциск заявляє, що хотів би відвідати Київ і Москву після своєї поїздки до Канади, запланованої на липень. Про це понтифік сказав в інтерв’ю агентству Reuters.

«Я хотів би поїхати (до України), але спочатку хотів би поїхати до Москви... Можливо, після того, як я повернуся з Канади, мені вдасться поїхати в Україну… Але перше, що потрібно зробити, – це поїхати в Росію, щоб спробувати якось допомогти. Проте я хотів би побувати в обох столицях», – сказав папа Франциск.

У травні папа Римський Франциск заявив, що попросив про зустріч у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати зупинити війну в Україні, але не отримав відповіді. Водночас тоді папа заявив, що не планує поки що їхати до Києва.

Того ж місяця Міністерство закордонних справ України заявило, що папу Римського Франциска вчергове запрошують приїхати з візитом до Києва.