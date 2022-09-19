Росія у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи – міністр енергетики

Росія ставить світ на межу ядерної катастрофи, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, реагуючи на обстріл російськими військами Південноукраїнської АЕС.

На його думку, такими діями РФ прагне «домогтися хоч якихось поступок у своєму енергетичному шантажі Європи».

«Якщо настане «ядерна зима», проблема високих цін на електрику перестане бути актуальною. Світ має нарешті дати жорстку відсіч країні-терористу. Поки ще не пізно і ядерна катастрофа – це тільки загроза, яка, на жаль, щодня стає все реальнішою», – наголосив Галущенко.

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» повідомила, що російські війська у ніч на 19 вересня обстріляли Південноукраїнську АЕС: «потужний вибух» стався всього за 300 метрів від реакторів, ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон, вимкнувся один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Крім того, вимкнулися три високовольтні лінії електропередачі.

В «Енергоатомі» додали, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

Раніше українська влада звинувачувала російські сили в обстрілах окупованої ними Запорізької АЕС, російська сторона звинувачення відкидала.