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Війська РФ обстріляли Південноукраїнську АЕС – «Енергоатом»

Момент прильоту російських ракет на територію Південно-української АЕС. «Енергоатом»: вибух стався за 300 метрів від реакторів ПАЕС, наразі енергоблоки працюють у штатному режимі. 19 вересня 2022 року

У ніч на 19 вересня російські війська здійснили ракетний обстріл Південноукраїнської атомної електростанції, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів, повідомив «Енергоатом».

«Потужний вибух стався всього за 300 метрів від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі», – йдеться в повідомленні.

В «Енергоатомі» додали, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

«Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, щоб не допустити нової катастрофи», – наголосили в держагентстві.

Раніше українська влада звинувачувала російські сили в обстрілах окупованої ними Запорізької АЕС, російська сторона звинувачення відкидала.

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