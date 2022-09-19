Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росію треба зупинити

Росія обстрілами ядерних об’єктів наражає на небезпеку весь світ, її треба зупинити, заявив президент України Володимир Зеленський, реагуючи на обстріл російськими військами Південноукраїнської АЕС.

«Миколаївщина. Вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла ракета. Відбулося короткочасне вимкнення електролінії. У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна. Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно», – написав Зеленський у телеграмі 19 вересня.

Раніше сьогодні Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» повідомила, що російські війська у ніч на 19 вересня обстріляли Південноукраїнську АЕС. За повідомленням, «потужний вибух» стався всього за 300 метрів від реакторів, ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон, вимкнувся один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Крім того, вимкнулися три високовольтні лінії електропередачі.

В «Енергоатомі» додали, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

Раніше українська влада звинувачувала російські сили в обстрілах окупованої ними Запорізької АЕС, російська сторона звинувачення відкидала.