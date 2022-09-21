Зеленський не вірить, що Путін зможе застосувати ядерну зброю, але «є ризики» – Bild

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні заяви Володимира Путіна щодо застосування «всіх наявних засобів». У інтерв’ю німецькому виданню Bild він висловив сумнів, що президент Росії зможе втілити свою непряму погрозу використання ядерної зброї в життя.

«Я не вірю, що він буде використовувати цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому використовувати цю зброю», – сказав він.

При цьому Зеленський не став виключати вірогідність ядерного удару: «Ми не можемо цій людині зазирнути в голову, є ризики».

Президент України висловив думку, що світові не варто піддаватися на такі погрози.

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«Погрози Путіна не можуть залишитися без уваги, бо завтра він може сказати: «окрім України, ми хочемо ще частину Польщі, інакше будемо використовувати ядерну зброю». Ми не можемо йти на ці компроміси», – сказав Зеленський.

Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія готова використовувати «всі наявні засоби» для захисту «своїх територій». При цьому «своїми» Росія також вважає окуповані частини України.

20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

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Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що міжнародна спільнота має засудити так звані референдуми на окупованих територіях України. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести так звані референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.