Столтенберґ: спроби приєднати захоплені території України – це «подальша ескалація» Росії

Міжнародна спільнота має засудити так звані референдуми на окупованих територіях України, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Про це він заявив у коментарі 20 вересня.

За словами Столтенберґа, «фейкові референдуми» не легітимні і не змінюють природи агресії Росії проти України.

«Це подальша ескалація путінської війни. Міжнародна спільнота має засудити це кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України», – заявив він.

20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликає МЗС закликає міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.