Більше зброї і санкцій: в ОПУ просять Захід «жорстко відповісти» на намір РФ провести псевдореферендуми

В Офісі президента України просять Захід «жорстко відреагувати» на намір Росії провести псевдореферендуми на окупованих українських територіях.

«Світова спільнота має негайно та жорстко відреагувати на спробу анексії території України, посиливши допомогу зброєю та запровадивши нові економічні секторальні санкції щодо Росії. Кремль виступає проти постачання сучасних танків та ATACMS для України? Час дати це», – наголосив антикризовий радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Він також закликав українців, які перебувають на окупованих територіях, «бути пильними та не давати своїх паспортних даних стороннім особам».

«Будь-яка участь у «референдумах» кваліфікуватиметься як посягання на територіальну цілісність України», – зазначив він.

20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.