Боррель, Шольц і Трюдо засудили наміри РФ провести так звані референдуми на окупованих територіях

Західні лідери продовжують виступати із засудженням намірів Кремля провести так звані референдуми на окупованих територіях України.

«Абсолютно зрозуміло, що ці фіктивні референдуми не можуть бути прийняті і не підпадають під дію міжнародного права», – заявив на полях Генасамблеї ООН канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також засудив заплановані Росією фіктивні референдуми, заявивши, що Канада ніколи їх не визнає.

«Це кричуще порушення міжнародного права. Це подальша ескалація війни. І це неприйнятно», – написав він у твітері.

Євросоюз також рішуче засудив незаконний плебісцит та пригрозив додатковими санкціями.

«Росія, її політичне керівництво та всі, хто причетний до цих «референдумів» та інших порушень міжнародного права в Україні, будуть притягнуті до відповідальності, і будуть розглянуті додаткові обмежувальні заходи проти Росії», – вказав верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у своїй заяві.

За його словами, не можна вважати «вільним волевиявленням народу» будь-яке «голосування» в окупованих регіонах.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що так звані референдуми нічого не змінять.

«Ані фейкові «референдуми», ані гібридна «мобілізація» нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії», – написав Кулеба у твітері.

Заяви про невизнання так званих російських референдумів на окупованих територіях України та їх результатів зробили раніше у Європарламенті, у Білому домі, у Північноатлантичному альянсі.

20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня. Планувалося, що з оголошенням щодо так званих референдумів виступить ввечері 20 вересня президент РФ Володимир Путін, але його виступ так і не відбувся.

У російських пабліках і Telegram-каналах почали з’являтися повідомлення про те, що, ймовірно, Путін виступить 21 вересня. Коли це відбудеться і в якому форматі з офіційних джерел поки невідомо.