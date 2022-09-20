Фіктивні референдуми не змінять позицію Європи щодо України – президентка Європарламенту

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що ніякі псевдореферендуми, які РФ намагається провести на окупованих українських територіях, не змінять позицію Європи щодо підтримки територіальної цілісності України.

«Маємо бути абсолютно чіткі: жодні фіктивні референдуми не змінять позицію Європи щодо України та її територіальної цілісності. Це також не змінить того факту, що саме Росія вторглася в суверенну Україну», – цитує Мецолу у твітері Представництво ЄС в Україні.

Повідомляється, що президентка Європарламенту запевнила – Європа стоїть пліч-о-пліч з Україною.

20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях. Відповідні заяви про невизнання так званих референдумів та їх результатів зробили у Білому домі, а також у Північноатлантичному альянсі.