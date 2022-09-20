Деякі державні канали РФ вилучили заплановану онлайн-трансляцію звернення Путіна

Звернення президента Росії Володимира Путіна до народу РФ станом на майже 23:00 щодо проведення так званих референдумів на окупованих територіях України не відбулося.

Виступ Путіна, за повідомленнями, очікувався о 20:00, потім його буцімто перенесли на 21:00, але так і не запустили у режимі онлайн – принаймні державні телеканали, які планували це робити.

«Перший канал» та RT пізніше прибрали анонс про звернення президента Росії.

У російських пабліках і Telegram-каналах почали з’являтися повідомлення про те, що, ймовірно, Путін виступить завтра. Коли це відбудеться і в якому форматі з офіційних джерел поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що Путін планує виступити із заявою у вівторок ввечері після того, як раніше 20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях. Відповідні заяви про невизнання так званих референдумів та їх результатів зробили у Білому домі, а також у Північноатлантичному альянсі.