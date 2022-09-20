На передовій – ініціатива за ЗСУ, позиції України не змінюються від «шуму чи будь-яких анонсів» – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні заявив, що ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною.

«Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною. Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування… Звичайно, сьогодні доволі шумні новини з Росії. Багато запитань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції – чіткі та добре відомі. Тільки це нас і має цікавити», – сказав Зеленський.

Як виглядає, на анонсоване звернення президента РФ Володимира Путіна щодо псевдореферендумів на окупованих територіях України Зеленський відреагував так: «Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів. Ми інформуємо всіх субʼєктів міжнародних відносин про те, що відбувається. І бачимо розуміння не тільки від наших партнерів, а й від тих держав, які намагалися триматись осторонь нашої боротьби».

Зеленський подякував друзям і партнерам України за «масове, принципове, тверде засудження» намагань Росії розіграти чергові псевдореферендуми.

20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір РФ щодо «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях. Відповідні заяви про невизнання так званих референдумів та їх результатів зробили у ЄС, у Білому домі, у Північноатлантичному альянсі.