Дії Росії на окупованих територіях є знущанням над демократією – генсек Ради Європи

Так звані референдуми на окупованих Росією українських територіях є знущанням над демократією. Про це заявила голова Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 21 вересня.

«Оголошені так звані «референдуми» на українських територіях, окупованих російськими військами, – це подальша ескалація конфлікту і тривале порушення територіальної цілісності України. Такі «референдуми», які окупаційні сили проводять під прицілом і з порушенням основних демократичних принципів, не визнані. Ми відкидаємо це знущання над демократією і підтверджуємо нашу відданість незалежності, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави-члена України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – наголосила вона.

20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

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Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що міжнародна спільнота має засудити так звані референдуми на окупованих територіях України. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести так звані референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.