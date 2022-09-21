У британській розвідці пояснили, з чим пов’язаний поспіх Кремля щодо так званих референдумів

Поспіх Кремля з проведенням так званих референдумів на окупованих частинах України пов'язаний з побоюваннями неминучого контрнаступу ЗСУ, вважають у британській розвідці.



«Така невідкладність, ймовірно, викликана побоюваннями неминучого наступу України та очікуванням більшої безпеки після офіційного приєднання до Росії», – повідомляє у твіттері Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



У британському відомстві також нагадують, що 20 вересня у Росії ухвалили зміни до законодавства, що збільшують покарання за за неявку або дезертирство, аби створити більшу бойову силу.



«Російські війська в Україні продовжують відчувати нестачу особового складу. 20 вересня 2022 року російська Дума проголосувала за зміни до закону, які розширюють покарання за невиконання військовими своїх обов'язків. Ймовірно, це має на меті зменшити кількість дезертирств і неявок. Протягом останніх двох тижнів російське цивільне та військове керівництво зазнавало значного тиску. Ці нові заходи, ймовірно, були запропоновані через громадську критику та знаменують подальший розвиток стратегії Росії. Путін бере на себе більший політичний ризик, підриваючи міф про те, що Росія не перебуває ні у війні, ні в національній кризі в надії створити більшу бойову силу», – зазначає британська розвідка.

20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що міжнародна спільнота має засудити так звані референдуми на окупованих територіях України. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести так звані референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.