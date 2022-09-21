ISW: плани Кремля щодо так званих референдумів розраховані на внутрішню аудиторію

Плани Кремля щодо проведення так званих референдумів на окупованих частинах України розраховані на внутрішню аудиторію, таким чином Москва намагається покращити формування російських військ, заявив Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.



«Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб «захистити» нещодавно оголошені російськими території», – йдеться у звіті.



Експерти ISW вважають, що Путін, ймовірно, створює правові та інформаційні умови для покращення формування російської армії.



«Путін і його радники, очевидно, зрозуміли, що нинішніх російських сил недостатньо, щоб завоювати Україну, і що зусилля зі швидкого створення великих сил шляхом добровільної мобілізації досягають кульмінації, не відповідаючи потребам російської армії. Таким чином, Путін, ймовірно, створює правові та інформаційні умови для покращення формування російської армії, не вдаючись до розширеного призову, змінюючи баланс батога й пряника, який Кремль використовує для стимулювання добровільного призову», – вважають в американському Інституті вивчення війни.

20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.