Папа Франциск застеріг від використання релігії для виправдання «зла» війни

Папа Римський Франциск попередив релігійних лідерів різних віросповідань, що релігію не можна використовувати для виправдання «зла» війни, ймовірно, маючи на увазі Російську православну церкву, яка підтримала президента РФ Володимира Путіна під час неспровокованого повномасштабного вторгнення в Україну.

Виступаючи на Сьомому Конгресі лідерів світових і традиційних релігій у столиці Казахстану Нур-Султані 14 вересня, Франциск закликав присутніх об’єднатися в засудженні війни та релігійних виправдань для неї.

«Бог є мир. Він завжди веде нас шляхом миру, і ніколи шляхом війни», – сказав Франциск, який не згадав конкретно Росію чи Україну, у вступній промові.

Патріарх РПЦ Кирило, який висловився на підтримку Путіна і вторгнення, мав бути присутнім на конференції, але відмовився перед її початком. Проте делегація Російської православної церкви бере участь у заході.

«Якщо творець, якому ми присвятили своє життя, є автором людського життя, то як ми, ті, хто називаємо себе віруючими, можемо погодитися на знищення цього життя?» – запитав понтифік, який на початку цього року застерігав Кирила від перетворення на «вівтарника» Путіна.

Кирило звернувся до конгресу з посланням, яке було зачитано на засіданні. Він попередив про проблеми, викликані «спробами побудувати світ без опори на моральні цінності».

Кирило розкритикував світський менталітет Заходу і заявив, що конфлікт в Україні був посіяний іноземними загрозами російським кордонам. Кирило у своїй промові описав війну як боротьбу проти іноземного ліберального істеблішменту, який нібито вимагає від країн проведення «гей-парадів» як плату за доступ до світу надмірного споживання і свободи.

«Ці спроби призвели не тільки до втрати поняття справедливості в міжнародних відносинах, а й до жорстокого протистояння, військових конфліктів, поширення тероризму та екстремізму в різних куточках світу», – сказав Кирило у своєму посланні.

Конгрес у Нур-Султані зібрав разом християн, юдеїв, мусульман, буддистів, індуїстів та представників інших конфесій – загалом 100 делегацій, щоб обговорити роль релігії в розвитку людства в сучасному світі.