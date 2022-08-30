Уряд підтримав санкції щодо патріарха Кирила та 7 членів РПЦ. Далі – рішення РНБО і Зеленського

Уряд схвалив персональні санкції проти патріарха Кирила та інших 7 представників РПЦ. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 30 серпня.
«Російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з РФ суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами», – наголосив він
Підтримані урядом персональні санкції щодо представників РПЦ мають запроваджуватися на десять років. Обмеження передбачають:
- блокування активів,
- припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною,
- призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань,
- заборона на участь у приватизації та оренді держмайна,
- припинення культурних обмінів та співробітництва,
- анулювання офіційних візитів.
Для остаточного затвердження цих обмежень щодо патріарха Кирила та інших 7 представників РПЦ наразі потрібне ще рішення РНБО та президента.
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Патріарх РПЦ Кирило у своїх проповідях та виступах після повномасштабного російського вторгнення в Україну неодноразово говорив про те, що «Росія ніколи ні на кого не нападала», звинувачував у розпалюванні конфлікту країни Заходу та антицерковні сили. Він також говорив, що російські військові в Україні захищають Росію.
Крім того, зазнають репресій ті клірики, які публічно виступають проти війни, особливо якщо такі виступи супроводжуються критикою патріарха.
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