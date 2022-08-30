Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Уряд підтримав санкції щодо патріарха Кирила та 7 членів РПЦ. Далі – рішення РНБО і Зеленського

Підтримані урядом персональні санкції щодо представників РПЦ мають запроваджуватися на десять років

Уряд схвалив персональні санкції проти патріарха Кирила та інших 7 представників РПЦ. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 30 серпня.

«Російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з РФ суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами», – наголосив він

Підтримані урядом персональні санкції щодо представників РПЦ мають запроваджуватися на десять років. Обмеження передбачають:

  • блокування активів,
  • припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною,
  • призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань,
  • заборона на участь у приватизації та оренді держмайна,
  • припинення культурних обмінів та співробітництва,
  • анулювання офіційних візитів.

Для остаточного затвердження цих обмежень щодо патріарха Кирила та інших 7 представників РПЦ наразі потрібне ще рішення РНБО та президента.

Читайте також: Місцеві заборони УПЦ (МП) не працюють. Чому і що каже закон України?

Патріарх РПЦ Кирило у своїх проповідях та виступах після повномасштабного російського вторгнення в Україну неодноразово говорив про те, що «Росія ніколи ні на кого не нападала», звинувачував у розпалюванні конфлікту країни Заходу та антицерковні сили. Він також говорив, що російські військові в Україні захищають Росію.

Крім того, зазнають репресій ті клірики, які публічно виступають проти війни, особливо якщо такі виступи супроводжуються критикою патріарха.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG