Папа Римський прибув до Казахстану, голови РПЦ Кирила, з яким він хотів зустрітися, не буде

Папа Римський Франциск прибув до Казахстану, щоб взяти участь у зустрічі світових релігійних лідерів. Зустріч пройде без патріарха Російської православної церкви Кирила – на тлі напруженості через війну Росії в Україні.

У пресслужбі президента Казахстану повідомили, що літак із 85-річним Папою приземлився в Нур-Султані 13 вересня, понтифік перебуватиме в Казахстані три дні.

Раніше Франциск заявляв, що сподівається зустрітися з патріархом Кирилом на міжрелігійному саміті, але минулого тижня речник голови РПЦ заявив, що той не відвідає захід.

Від початку повномасштабного неспровокованого вторгнення Росії в Україну, яке триває з 24 лютого, Кирило зробив низку заяв на знак солідарності з політикою російської влади щодо війни, що спонукало Папу Римського Франциска застерегти російського патріарха від перетворення на «вівтарника» президента Володимира Путіна.

Понад 150 священнослужителів Російської православної церкви закликали припинити війну у відкритому листі 1 березня. Кирила не було серед тих, хто його підписав.