Папа Римський їде в Казахстан

Папа Римський Франциск повідомив, що 13 вересня розпочинається його триденний візит до Казахстану. Мета візиту – участь у зборах голів світових та традиційних релігій. Очікується, що на зустрічі будуть близько 100 учасників із 50 країн.

Під час поїздки папа Франциск сподівався зустрітися з патріархом Московським Кирилом, який намагався виправдати російське вторгнення в Україну. Проте глава РПЦ відмовився від участі у міжконфесійній зустрічі.

Повідомивши про своє паломництво до Казахстану, папа Франциск закликав продовжувати молитися за український народ, щоб «Господь дав йому втіху та надію».

Понтифік неодноразово заявляв, що хоче приїхати до України, але підтвердження, що такий візит буде, Ватикан не надав.

В українському суспільстві також були критично сприйняті слова папи про дочку одного з ідеологів «руского мира» Олександра Дугіна Дар’ю Дугіну, як буцімто «невинну жертву» українсько-російської війни. Через це у МЗС навіть викликали апостольського нунція в Україні. Пізніше у Ватикані заявили, що то не була «політична позиція» папи.