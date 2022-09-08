Сейм Латвії відокремив Латвійську православну церкву від Московського патріархату

Сейм Латвії ухвалив поданий президентом країни Егілсом Левітісом законопроєкт про виведення Латвійської православної церкви (ЛПЦ) з-під влади Московського патріархату, повідомляє пресслужба Сейму.

Документ встановлює порядок утвердження та усунення митрополита, архієпископів та єпископів. Юридичні зміни не стосуються канонічних питань, наголошується в інструкції до законопроєкту.

ЛПЦ до 31 жовтня має привести статут у відповідність до нових вимог закону.

У пояснювальній записці до законопроєкту Левітіс зазначив, що «новий порядок відновить історичний статус ЛПЦ і виключить будь-яку владу патріарха Московського над церквою в Латвії».

«Відмова від будь-якого зв’язку з патріархом Московським є важливим питанням для наших православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки», – наголосив президент Латвії.

У РПЦ проголошення незалежності ЛПЦ від Московського патріархату засудили, назвавши «втручанням держави у справи церкви».

Після початку війни в Україні чимало громад почали перехід з УПЦ (МП) до незалежної Православної церкви України (ПЦУ). За три з половиною місяці з 24 лютого перейшло 424 громади. Це найвищий темп переходів за сучасну історію церков: для порівняння, після здобуття ПЦУ автокефалії (тобто незалежності) та здобуття Томосу у 2019 році за пі вроку перейшло трохи більше ніж 500 громад.

Першою із західних церков про розрив із Московським патріархатом через військове вторгнення Росії до України заявила Російська православна церква в Амстердамі.