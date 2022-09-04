У Грузії опозиція обурена проведенням літургії у головному соборі країни російською мовою

Представники опозиційної партії Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» та прозахідні громадські діячі висловили обурення проведенням церковної служби російською мовою у головному кафедральному соборі Грузії Светіцховелі у давній столиці країни Мцхета.

Низка опозиційних телекомпаній показали кадри, де виразно чутно літургію російською чи давньослов’янською мовою.

Опозиціонери вважають, що цей факт свідчить про «плазування грузинської влади» та Грузинської православної церкви перед Росією та Російською православною церквою (РПЦ).

Настоятель Храму Светіцховелі архімандрит Ілля (Кавсадзе) пояснив, що літургія відбувалася не російською, а давньослов’янською мовою, і він не мав права відмовляти православним з Росії, Білорусі або Болгарії молиться рідною мовою.

Представник грузинської патріархії диякон Андрій Джагмаїдзе зазначив, що грузини, які живуть у Росії та інших православних країнах, також мають можливість молитися і відправляти літургію рідною грузинською мовою.

Водночас у Грузії стало відомо про інший інцидент мовного характеру із виявленням у Батумі російськомовної школи. За непідтвердженими даними, там навчалися за російськими програмами діти росіян, які переїхали до Грузії після початку війни в Україні.

Після протестів опозиції та опозиційних ЗМІ міністерство освіти Грузії заявило, що школу не акредитовано і вона буде закрита. Департамент розслідувань Мінфіну Грузії розпочав розслідування за ознаками фінансових порушень.