Байден номінував на посаду посла США в Росії Лінн Трейсі

Президент США Джо Байден номінував на посаду нового американського посла в Росії Лінн Трейсі, повідомив у вівторок Білий дім.

Зараз Трейсі обіймає посаду глави американської дипмісії у Вірменії.

Посада посла США у Росії вакантна з 4 вересня. Тоді посол Джон Салліван завершив свою роботу на тлі різкого зростання двосторонньої напруженості через війну, яку Росія веде проти України.

Лінн Трейсі – кар’єрний дипломат. З 2014 до 2017 року вона працювала заступником посла в Москві.

До присяги в якості посла в Єревані в 2019 році Трейсі обіймала посаду старшого радника у справах Росії в Бюро Держдепартаменту у справах Європи та Євразії. Трейсі розмовляє російською і добре знайома з реаліями російської політики.

Трейсі може стати першою жінкою, яка очолить американську дипмісію в Москві.

Раніше про те, що Лінн Трейсі може стати американським послом в Росії повідомляв телеканал CNN.