США «уважно вивчають» можливість визнання Росії державою-спонсоркою тероризму – посол Брінк

Американський уряд «уважно вивчає» можливість визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Про це в інтерв’ю «Європейській правді» розповіла посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

«Наш уряд зараз уважно вивчає таку можливість, зважує, тому я не можу вдаватися у деталі. Ми також говоримо про це з Конгресом. Але ми хочемо уникнути небажаних наслідків будь-якого нового статусу Росії. Ми хочемо підтримати Україну, але хочемо, щоби підтримка була одночасно від нас і від решти світу», – зазначила Брінк.

Водночас, за її словами, те, що вже наразі зробили США (зокрема, у питанні запровадження санкцій щодо росіян та російських компаній) збігається «значною мірою з тим, що би мало визнання Росії державою-спонсоркою тероризму».

Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою». Президент Володимир Зеленський неодноразово просив світ зробити так само, адже, за його словами, визнання Росії «державою-терористом» потрібне не як політичний жест, а як «дієвий захист вільного світу».

Однак, президент США Джо Байден і голова Держдепартаменту Ентоні Блінкен висловлювалися проти такого рішення. Білий дім вважає, що визнання повністю припинить можливості співпраці з Росією у критичних галузях, зокрема може призвести до затримки експорту українського продовольства і поставити під загрозу угоди щодо перевезення товарів через Чорне море.

15 вересня двоє американських сенаторів – демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Ґрем – внесли на розгляд Сенату Конгресу США двопартійний законопроєкт, який пропонує визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Після презентації законопроєкту сенаторами представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон обговорює нові економічні заходи проти Росії.