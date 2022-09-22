Генштаб: інфраструктура понад 40 населених пунктів постраждала від ударів РФ за минулу добу

Російські військові минулої доби завдали вісім ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснили 115 обстрілів із РСЗВ по військових і цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

«Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більш як 40 населених пунктів. Це, зокрема, Сіверськ, Мар’їнка, Веселе, Нескучне, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Миролюбівка та Високопілля», – йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що зберігається загроза авіаційних і ракетних ударів на всій території України.

«Порушення норм Міжнародного гуманітарного права і звичаїв ведення війни залишається нормою поведінки російських військовослужбовців на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Сватівському районі, з метою приховування інженерного обладнання територій, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка і Кузьменівка з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області. У Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози і задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій», – йдеться у зведенні.

За минулу добу, за даними Генштабу, підрозділи українських військ відбили атаки Росії в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка і Новомихайлівка.

«Авіація Сил оборони завдала 41 удар по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 24 об’єктах противника. Зокрема, по 4 пунктах управління різного рівня, 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 складах боєприпасів та ПММ. В зону ураження потрапили склади, 4 об’єкти ППО та артилерії», – додали в командуванні.