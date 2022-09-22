Генштаб: інфраструктура понад 40 населених пунктів постраждала від ударів РФ за минулу добу

Російські військові минулої доби завдали вісім ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснили 115 обстрілів із РСЗВ по військових і цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
«Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більш як 40 населених пунктів. Це, зокрема, Сіверськ, Мар’їнка, Веселе, Нескучне, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Миролюбівка та Високопілля», – йдеться в повідомленні.
У командуванні додали, що зберігається загроза авіаційних і ракетних ударів на всій території України.
«Порушення норм Міжнародного гуманітарного права і звичаїв ведення війни залишається нормою поведінки російських військовослужбовців на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Сватівському районі, з метою приховування інженерного обладнання територій, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка і Кузьменівка з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області. У Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози і задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій», – йдеться у зведенні.
За минулу добу, за даними Генштабу, підрозділи українських військ відбили атаки Росії в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка і Новомихайлівка.
«Авіація Сил оборони завдала 41 удар по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 24 об’єктах противника. Зокрема, по 4 пунктах управління різного рівня, 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 складах боєприпасів та ПММ. В зону ураження потрапили склади, 4 об’єкти ППО та артилерії», – додали в командуванні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 вересня верифікувало 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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