На готовність боротися це не вплине – Залужний про часткову мобілізацію в РФ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував заяву російського керівництва про часткову мобілізацію в РФ і плани поповнення тамтешньої армії 300 тисячами вояків.

«Збройні сили України 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням. Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України. Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією. Тримаймо стрій! Перемога буде за нами!», – заявив Залужний у фейсбуці.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав «програмою утилізації росіян» рішення Путіна щодо мобілізації.

Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.

Президент США Джо Байден, виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН, засудив останні кроки Росії у війні проти України та заяви Володимира Путіна.