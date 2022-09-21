Путін оголосив мобілізацію і шантажує світ ядерною зброєю

Президент РФ Володимир Путін у зверненні до росіян оголосив про запровадження часткової мобілізації в Росії. Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що до армії будуть призвані 300 тисяч резервістів. Водночас він заявляє, що Росія втратила в Україні близько 6 тисяч військових. Київ же каже, що РФ втратила понад 55 тисяч армійців.

Заява про мобілізацію відбулася на тлі успіхів ЗСУ з деокупації Харківської області, а також на початку 77-ї сесії Генасамблеї ООН.

Також російське керівництво сьогодні заявило про проведення так званих референдумів про приєднання до РФ на окупованих територіях України. Голосування хочуть провести 23-27 вересня.

Світові лідери на Генасамблеї ООН розкритикували ці дії і попередили, що результати фейкового волевиявлення, яке в Кремлі називають референдумами, не будуть визнані міжнародною спільнотою.

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