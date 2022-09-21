Київ каже, що РФ втратила понад 55 тисяч військових, Москва заявила про значно менші втрати

Росія у повномасштабній війні проти України станом на 21 вересня втратила близько 55 110 своїх військових, за останню добу – 300, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За повідомленням, за минулу добу найбільших втрат противник зазнав Донецькому напрямку.
У Генштабі назвали також інші втрати Росії у війні проти України:
- танків ‒ 2227 (+11 за останню добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4748 (+24)
- артилерійських систем – 1340 (+17)
- РСЗВ – 318
- засоби ППО ‒ 168
- літаків – 253 (+1)
- гелікоптерів – 217
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7)
- крилаті ракети ‒ 239
- кораблі /катери ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3610(+23)
- спеціальна техніка ‒ 125.
Як повідомив 21 вересня міністр оборони Росії Сергій Шойгу, Москва у війні проти України Росія втратила 5937 військових.
Перед цим російська сторона оприлюднювала дані про свої втрати 25 березня. Тоді повідомлялось, що 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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