Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Київ каже, що РФ втратила понад 55 тисяч військових, Москва заявила про значно менші втрати

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу найбільших втрат противник зазнав Донецькому напрямку.

Росія у повномасштабній війні проти України станом на 21 вересня втратила близько 55 110 своїх військових, за останню добу – 300, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням, за минулу добу найбільших втрат противник зазнав Донецькому напрямку.

У Генштабі назвали також інші втрати Росії у війні проти України:

  • танків ‒ 2227 (+11 за останню добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4748 (+24)
  • артилерійських систем – 1340 (+17)
  • РСЗВ – 318
  • засоби ППО ‒ 168
  • літаків – 253 (+1)
  • гелікоптерів – 217
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7)
  • крилаті ракети ‒ 239
  • кораблі /катери ‒ 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3610(+23)
  • спеціальна техніка ‒ 125.

Як повідомив 21 вересня міністр оборони Росії Сергій Шойгу, Москва у війні проти України Росія втратила 5937 військових.

Перед цим російська сторона оприлюднювала дані про свої втрати 25 березня. Тоді повідомлялось, що 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG