Київ каже, що РФ втратила понад 55 тисяч військових, Москва заявила про значно менші втрати

Росія у повномасштабній війні проти України станом на 21 вересня втратила близько 55 110 своїх військових, за останню добу – 300, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням, за минулу добу найбільших втрат противник зазнав Донецькому напрямку.

У Генштабі назвали також інші втрати Росії у війні проти України:

танків ‒ 2227 (+11 за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 4748 (+24)

артилерійських систем – 1340 (+17)

РСЗВ – 318

засоби ППО ‒ 168

літаків – 253 (+1)

гелікоптерів – 217

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7)

крилаті ракети ‒ 239

кораблі /катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3610(+23)

спеціальна техніка ‒ 125.

Як повідомив 21 вересня міністр оборони Росії Сергій Шойгу, Москва у війні проти України Росія втратила 5937 військових.

Перед цим російська сторона оприлюднювала дані про свої втрати 25 березня. Тоді повідомлялось, що 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.