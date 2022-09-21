Кубанське казаче військо в РФ зобов’язали сформувати додаткові підрозділи – Генштаб

Російські війська за поточну добу завдали п’ять ракетних та 11 авіаційних ударів, а також здійснили 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню в Україні, йдеться у вечірньому зверненні Генерального штабу Збройних сил України 21 вересня.

«Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів. Серед них – Харків, Слов’янськ, Печеніги, Покровськ, Полтавка, Білогорівка, Невельське, Мар’їнка, Миролюбівка та Високопілля. Зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України», – йдеться в зведенні.

На півдні зафіксували понад 60 вильотів російських безпілотників, щонайменше шість БПЛА російська армія використала для ударів по цивільних об’єктах.

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За даними штабу, разом із оголошеною Кремлем частковою мобілізацією в Росії тривають заходи так званої «внутрішньої самомобілізації».

«У військах казачого товариства «всєвєлікого войска донского» здійснюється підбір кандидатів для служби в Росгвардії. Кубанське казаче військо зобов’язане сформувати додаткові підрозділи добровольців та провести їх підготовку на базі районних казачих товариств Краснодарського краю. У місті Чита і області набір кандидатів здійснюється під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні», – повідомляє командування.

Генштаб звітує про відбиття атак російських військ у районах Куп’янська, Веселого, Зайцевого, Курдюмівки та Бахмутського. Крім того, Сили оборони України завдали, поміж іншого, 32 удари по російських позиціях.