«Театральна постановка під дулами автоматів» – очільник Херсонської ОВА про так званий референдум окупантів

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич називає «агонією» заяви російських сил про проведення так званого референдуму на окупованій частині області. В інтерв’ю проєкту «Новини Приазовʼя» він зазначив, що довгих результатів так званого голосування не буде і вони будуть «абсолютно фейковими».
- 20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій частині Херсонської та Запорізької областей російські сили призначили дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.
- Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що міжнародна спільнота має засудити так звані референдуми на окупованих територіях України. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести так звані референдуми.
- У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.
- 21 вересня російський президент Володимир Путін заявив про початок часткової мобілізації в Росії. Планують призвати близько 300 тисяч людей.
«Закріпитися на захопленій території»
Ярослав Янушевич вважає, що призначення окупантами нової дати проведення так званого референдуму – «спроба закріпитися» на захопленій території.
– Потрібно розуміти, що можливість проведення фейкового референдуму – це спроба ворога закріпитися на тимчасово окупованій території. Це все більше схоже на агонію. Чим глибше просуваються ЗСУ, тим гучніше чути ці референдумні завивання на московських болотах.
Росіяни готуються та привозять на окуповані території політтехнологів і журналістів. Очевидно, їхнє завдання – максимально легітимізувати цей процес
Розмови про це ведуться давно і прогресують симетрично з успіхами України на фронті. Росіяни готуються та привозять на окуповані території політтехнологів і журналістів. Очевидно, їхнє завдання – максимально легітимізувати цей процес. Проте зрозуміло, що їм це не допоможе.
«Примусова паспортизація»
Голова Херсонської ОВА зазначає, що на окупованій території набуває обертів примусова російська паспортизація, що також свідчить про прискорення процесів щодо проведення так званого референдуму.
– З того, що нам відомо та що можна озвучувати публічно, – це те, що на окупованих територіях наростає процес примусової паспортизації. Іншими словами, окупанти створюють такі умови, щоб іншої альтернативи, ніж піти і отримати паспорт РФ, не залишилося.
Переважна більшість тих, хто залишився в окупації, тримається та не йде на поводу в окупантів
Більшість людей – понад половина жителів області, а це понад півмільйона українців – вже виїхала. Переважна більшість тих, хто залишився в окупації, тримається та не йде на поводу в окупантів. Є і зрадники, але їх небагато.
На думку Янушевича, найоптимальніше з того, що можуть зробити херсонці – це виїхати.
– Таким чином ви не лише збережете та убезпечити себе й своїх рідних, а й суттєво допоможете Збройним силам України, адже позбавите окупантів можливості використовувати мирних людей як живий щит. Це їхня улюблена тактика, і вони її постійно використовують. Тому евакуюватися не лише можна, а й потрібно.
Коли очікувати результатів?
Голова Херсонщини також сказав, що СБУ фіксує всіх, хто доєднався до процесу організації так званого референдуму.
Усі, хто долучиться до цього процесу та стане пособником терористів
– Це відомо Головному управлінню розвідки та Службі безпеки України. Прізвища всіх, хто вирішив допомагати агресору з організацією референдуму, вже зафіксовані. Усі, хто долучиться до цього процесу та стане пособником терористів, також будуть зафіксовані відповідними органами і будуть притягнуті до відповідальності.
Янушевич впевнений, що окупаційні сили дуже швидко оголосять результати так званого референдуму, адже цей процес, на його думку, є абсолютно фейковим.
Херсонщина – це Україна. Це аксіома, яку не спростує жоден референдум
– Довгих результатів так званого референдуму бути не може. Якщо якийсь процес і відбудеться, це буде абсолютно фейкова театральна постановка під дулами автоматів. У кращих традиціях держави-терориста.
– Справжнє волевиявлення людей ми бачили на початку окупації, коли тисячі херсонців із прапорами України вийшли на площі і голіруч зупиняли танки. І те, що процес виїзду людей з окупації триває, і все більше і більше українців залишають окуповані території, це підтверджує. Херсонщина – це Україна. Це аксіома, яку не спростує жоден референдум. Кожен клаптик української землі буде звільнений від ворога та відбудований після наслідків його безчинств.
- Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії.
- Деякі підрозділи Збройних сил України, що обороняли регіон, були розбиті, деякі змушені були відступати перед чисельними колонами противника, який йшов з території окупованого Криму.
- Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над всією Херсонщиною. Про це 14 вересня заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. За її словами, про перемоги говорити поки зарано, ЗСУ потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах, але вони просуваються, що дуже деморалізує російських військових, зазначила Гуменюк.
- 12 вересня в оперативному командуванні «Південь» також повідомили, що за останній час Збройні сили України деокупували 5 населених пунктів на Херсонщині – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку. Загалом за останні два тижні, за даними військових, українська армія звільнила близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 вересня верифікувало 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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