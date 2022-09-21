«Театральна постановка під дулами автоматів» – очільник Херсонської ОВА про так званий референдум окупантів

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич називає «агонією» заяви російських сил про проведення так званого референдуму на окупованій частині області. В інтерв’ю проєкту «Новини Приазовʼя» він зазначив, що довгих результатів так званого голосування не буде і вони будуть «абсолютно фейковими».

«Закріпитися на захопленій території»

Ярослав Янушевич вважає, що призначення окупантами нової дати проведення так званого референдуму – «спроба закріпитися» на захопленій території.

– Потрібно розуміти, що можливість проведення фейкового референдуму – це спроба ворога закріпитися на тимчасово окупованій території. Це все більше схоже на агонію. Чим глибше просуваються ЗСУ, тим гучніше чути ці референдумні завивання на московських болотах.

Росіяни готуються та привозять на окуповані території політтехнологів і журналістів. Очевидно, їхнє завдання – максимально легітимізувати цей процес

Розмови про це ведуться давно і прогресують симетрично з успіхами України на фронті. Росіяни готуються та привозять на окуповані території політтехнологів і журналістів. Очевидно, їхнє завдання – максимально легітимізувати цей процес. Проте зрозуміло, що їм це не допоможе.

«Примусова паспортизація»

Голова Херсонської ОВА зазначає, що на окупованій території набуває обертів примусова російська паспортизація, що також свідчить про прискорення процесів щодо проведення так званого референдуму.

– З того, що нам відомо та що можна озвучувати публічно, – це те, що на окупованих територіях наростає процес примусової паспортизації. Іншими словами, окупанти створюють такі умови, щоб іншої альтернативи, ніж піти і отримати паспорт РФ, не залишилося.

Переважна більшість тих, хто залишився в окупації, тримається та не йде на поводу в окупантів

Більшість людей – понад половина жителів області, а це понад півмільйона українців – вже виїхала. Переважна більшість тих, хто залишився в окупації, тримається та не йде на поводу в окупантів. Є і зрадники, але їх небагато.

На думку Янушевича, найоптимальніше з того, що можуть зробити херсонці – це виїхати.

– Таким чином ви не лише збережете та убезпечити себе й своїх рідних, а й суттєво допоможете Збройним силам України, адже позбавите окупантів можливості використовувати мирних людей як живий щит. Це їхня улюблена тактика, і вони її постійно використовують. Тому евакуюватися не лише можна, а й потрібно.

Коли очікувати результатів?

Голова Херсонщини також сказав, що СБУ фіксує всіх, хто доєднався до процесу організації так званого референдуму.

Усі, хто долучиться до цього процесу та стане пособником терористів

– Це відомо Головному управлінню розвідки та Службі безпеки України. Прізвища всіх, хто вирішив допомагати агресору з організацією референдуму, вже зафіксовані. Усі, хто долучиться до цього процесу та стане пособником терористів, також будуть зафіксовані відповідними органами і будуть притягнуті до відповідальності.

Янушевич впевнений, що окупаційні сили дуже швидко оголосять результати так званого референдуму, адже цей процес, на його думку, є абсолютно фейковим.

Херсонщина – це Україна. Це аксіома, яку не спростує жоден референдум

– Довгих результатів так званого референдуму бути не може. Якщо якийсь процес і відбудеться, це буде абсолютно фейкова театральна постановка під дулами автоматів. У кращих традиціях держави-терориста.

– Справжнє волевиявлення людей ми бачили на початку окупації, коли тисячі херсонців із прапорами України вийшли на площі і голіруч зупиняли танки. І те, що процес виїзду людей з окупації триває, і все більше і більше українців залишають окуповані території, це підтверджує. Херсонщина – це Україна. Це аксіома, яку не спростує жоден референдум. Кожен клаптик української землі буде звільнений від ворога та відбудований після наслідків його безчинств.

Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії.

Деякі підрозділи Збройних сил України, що обороняли регіон, були розбиті, деякі змушені були відступати перед чисельними колонами противника, який йшов з території окупованого Криму.

Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над всією Херсонщиною. Про це 14 вересня заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк . За її словами, про перемоги говорити поки зарано, ЗСУ потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах, але вони просуваються, що дуже деморалізує російських військових, зазначила Гуменюк.

. За її словами, про перемоги говорити поки зарано, ЗСУ потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах, але вони просуваються, що дуже деморалізує російських військових, зазначила Гуменюк. 12 вересня в оперативному командуванні «Південь» також повідомили, що за останній час Збройні сили України деокупували 5 населених пунктів на Херсонщині – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку. Загалом за останні два тижні, за даними військових, українська армія звільнила близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області.