Так звані референдуми про приєднання до Росії: чому Кремль поспішає і що буде далі

На окупованих російською армією територіях України відбудуться так звані референдуми про приєднання до складу Росії. Про це заявили контрольовані Росією ватажки угруповань «ДНР», «ЛНР», а також призначені Росією окупаційні адміністрації в Херсонській і Запорізькій областях. Так звані референдуми заплановані на 23-27 вересня.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що після так званих референдумів це будуть «російські території» і Москва зможе використовувати «всі сили самозахисту».

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак натомість назвав такі рішення «наївним шантажем». «Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою», – написав він.

Чому Путін поспішає з так званими референдумами і як після них можуть розвиватися події у війні Росії проти України?

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