Після указу про мобілізацію в Росії влаштували акції з плакатами «Нет войне». Близько 1000 затриманих

Після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації у 24 містах Росії влаштували акції та пікети. Як передає російська служба Радіо Свобода, затримано сотні людей. Правозахисний портал «ОВД-Инфо» повідомляє, що йдеться про понад 900 осіб.

У Москві акцію влаштували на Старому Арбаті. На мітинг вийшло багато жінок з плакатами «Життя нашим дітям» та «Ні війні».

Найчисельніші затримання – у російській столиці та в Санкт-Петербурзі.

Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, що таке рішення ніяк не вплине на готовність України боротися. «Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією», – заявив Залужний.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав «програмою утилізації росіян» рішення Путіна щодо мобілізації.

Президент США Джо Байден, виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН, засудив останні кроки Росії у війні проти України та заяви Володимира Путіна.