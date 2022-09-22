Понад 1300 людей затримали в Росії на протестах після оголошення Путіним часткової мобілізації

Понад 1300 людей були затримані в Росії після антивоєнних протестів, які пройшли по всій країні після оголошення президента Володимира Путіна про часткову мобілізацію.

Демонстрації відбулися 21 вересня в 38 містах, повідомив портал «ОВД-Инфо».

Переважна більшість затримань відбулася в двох найбільших містах Росії: принаймні 530 зафіксовано в Москві та понад 470 у Санкт-Петербурзі. Інших затримали у великих містах, включаючи Челябінськ, Єкатеринбург, Красноярськ, Уфу, Краснодар та Іркутськ.

У Москві на протесті було багато жінок, які скандували «Життя нашим дітям!» і «Ні війні!». На відео, розміщених у соцмережах, видно, що в акції протесту в Москві взяли участь кілька сотень людей, вони стали в ланцюг, зчепивши руки. Поліція одного за одним витягувала протестувальників із ланцюга.

Влада попередила людей, що їм загрожує до 15 років позбавлення волі за участь у демонстраціях.

Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, що таке рішення ніяк не вплине на готовність України боротися. «Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією», – заявив Залужний.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав «програмою утилізації росіян» рішення Путіна щодо мобілізації.

Президент США Джо Байден, виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН, засудив останні кроки Росії у війні проти України та заяви Володимира Путіна.