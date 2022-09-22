Мобілізація в Росії є наслідком українських воєнних успіхів – Мілош Земан

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що оголошена президентом Росії Володимиром Путіном мобілізація є наслідком українських воєнних успіхів останнього часу.

Земан додав, що Чехія мала б збільшити свою допомогу Україні у відповідь на такі заяви Путіна.

Крім того, прем’єр-мінітр Чехії Петр Фіала наголосив, що Чехія як країна, яка зараз головує в Європейському союзі, мала б особливу увагу звернути на збереження одностайності країн – членів ЄС у ставленні до російської агресії.

«Єдність Європи, яка в минулом не була очевидністю, є нашою великою зброєю, і гадаю, що Володимир Путін був здивований тим, як однозначно європейські країни висловилися щодо підтримки України, як однозначно ми ухвалювали санкції щодо Росії. Це ті кроки, які потрібно продовжувати. Це означає подальшу підтримку України», – зазначив Фіала у твітері.

«Ми продовжуватимемо гуманітарну і фінансову допомогу Україні. Я в контакті з президентом Зеленським і прем’єром Шмигалем, так що маю уяву про те, як найкраще допомогти», – додав голова чеського уряду.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова звернула увагу на те, що у своєму виступі Путін по суті визнав свій програш, визнав, що не зміг протистояти українським військовим.

«Головне, що виступ Путіна є прагненням утримати свою позицію в очах росіян. Через те він знову порушив цю безглузду історію про агресію Заходу, хоча єдиним агресором є тут саме Росія», – зазначила вона на своїй сторінці у фейсбуці.

Зокрема, Яна Чернохова наголосила, що міжнародна спільнота давно знає, що Путін в Україну «вже тепер посилає будь-кого, кого має під рукою».

«Включно в’язнів і людей, які з армією взагалі не мають нічого спільного. Мобілізація цьому ніяк не допоможе, тому що не свідчить про те, що є ще когось мобілізувати, – сказала Чернохова. – Практично це означає, що чинна російська армія не змогла принизити й здобути Україну, ані протистояти її мотивованій армії. А погрожування ядерною зброєю також тут не вперше».

За словами чеської міністерки, Путін добре усвідомлює, що Захід – значно сильніший, ніж Росія, і до всіх альтернатив повністю підготовлений.

«Для нас це означає єдине: далі підтримувати Київ. Росії ми повинні чітко повідомити, що не дамо себе шантажувати і що вона не сміє безкарно порушувати міжнародне право, нападати на чужі країни і вбивати, як терорист, жінок і дітей», – сказала Чернохова.

Також чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський, як повідомляють ЗМІ, наголосив, що мобілізацією Росія «далі пожене на марну смерть людей. Путінова мобілізація можливо протягне війну, але не змінить рішучість Заходу захищати український суверенітет і територіальну цілісність».

«Ми не послабимо нашої підтримки України. Йдеться про нас, чеську та європейську безпеку», – додав міністр закордонних справ Чехії.

Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації у 24 містах Росії влаштували акції та пікети. Як передає російська служба Радіо Свобода, затримано сотні людей. Правозахисний портал «ОВД-Инфо» повідомляє, що йдеться про понад 900 осіб.