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Генштаб: Росія за добу втратила 400 військових, найбільше – на двох напрямках

Українські поліцейські роблять селфі на підбитому під час контрнаступу ЗСУ російському танку в місті Ізюмі, 14 вересня 2022 року

Росія за останню добу втратила близько 400 своїх військових у війні проти України, найбільше – на Краматорському і Донецькому напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 22 вересня.

Загалом, за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення російські сили втратили близько 55 510 військових, а також:

  • танків ‒ 2236 (дев’ять за останню добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4776 (+28)
  • артилерійських систем – 1341 (+1)
  • РСЗВ – 318
  • засоби ППО ‒ 169 (+1)
  • літаків – 253
  • гелікоптерів – 218 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9)
  • крилаті ракети ‒ 240 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 15
  • автомобільної техніки й автоцистерн – 3630 (+20)
  • спеціальна техніка ‒ 125.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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