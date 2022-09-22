Генштаб: Росія за добу втратила 400 військових, найбільше – на двох напрямках

Росія за останню добу втратила близько 400 своїх військових у війні проти України, найбільше – на Краматорському і Донецькому напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 22 вересня.

Загалом, за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення російські сили втратили близько 55 510 військових, а також:

танків ‒ 2236 (дев’ять за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 4776 (+28)

артилерійських систем – 1341 (+1)

РСЗВ – 318

засоби ППО ‒ 169 (+1)

літаків – 253

гелікоптерів – 218 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9)

крилаті ракети ‒ 240 (+1)

кораблі /катери ‒ 15

автомобільної техніки й автоцистерн – 3630 (+20)

спеціальна техніка ‒ 125.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.