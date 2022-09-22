Генштаб: Росія за добу втратила 400 військових, найбільше – на двох напрямках

Росія за останню добу втратила близько 400 своїх військових у війні проти України, найбільше – на Краматорському і Донецькому напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 22 вересня.
Загалом, за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення російські сили втратили близько 55 510 військових, а також:
- танків ‒ 2236 (дев’ять за останню добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4776 (+28)
- артилерійських систем – 1341 (+1)
- РСЗВ – 318
- засоби ППО ‒ 169 (+1)
- літаків – 253
- гелікоптерів – 218 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9)
- крилаті ракети ‒ 240 (+1)
- кораблі /катери ‒ 15
- автомобільної техніки й автоцистерн – 3630 (+20)
- спеціальна техніка ‒ 125.
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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