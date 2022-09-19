Британська розвідка повідомила про втрати Росії в повітрі

Росія, швидше за все, втратила щонайменше чотири бойові літаки в Україні протягом останніх 10 днів, в результаті чого з початку повномасштабного вторгнення такі втрати зросли приблизно до 55, заявила британська розвідка 19 вересня.

«Існує реалістична ймовірність того, що це зростання втрат є частково результатом того, що російські Військово-повітряні сили йдуть на більший ризик у той час, як вони намагаються надати безпосередню повітряну підтримку російським наземним силам під тиском українського наступу», – йдеться у звіті, який публікує Міністерство оборони Великої Британії.

«Ситуаційна обізнаність російських пілотів часто погана; існує реальна ймовірність того, що деякі літаки заблукали над територією противника і потрапили в більш щільні зони протиповітряної оборони, у той час, як лінії фронту швидко просувалися», – додали в розвідці.

Там наголосили, що тривала відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним із найважливіших факторів, що «підкріплює крихкість її операційної структури в Україні».

Минулого тижня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія зосередила біля українських кордонів 430 літаків та 340 вертольотів, вони розміщені на 40 військових летовищах.

«Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму», – уточнив Ігнат.

9 вересня у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що майже чотири місяці російські літаки, залучені до війни, не залітають у повітряний простір України, бо армія РФ змінила тактику і використовує для зальоту в український повітряний простір безпілотники.