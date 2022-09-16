Росія зосередила біля кордонів України близько 800 літаків і гелікоптерів – Повітряні сили ЗСУ

Росія зосередила біля українських кордонів 430 російських літаків та 340 вертольотів, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Противник зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщено на 40 військових летовищах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму», – уточнив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, за добу російська військова авіація здійснює 200 вильотів.

9 вересня у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що майже чотири місяці російські літаки, залучені до війни, не залітають у повітряний простір України, бо армія РФ змінила тактику і використовує для зальоту в український повітряний простір безпілотники.