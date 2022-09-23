За ніч у Росії підпалили ще чотири військкомати і будівлі адміністрації

До ранку 23 вересня стало відомо ще про чотири підпали військкоматів і будівель адміністрацій у регіонах Росії. Випадки зібрало видання Sota. За дві доби від початку мобілізації росіян на війну проти України скоєно щонайменше дев’ять подібних підпалів.

У місті Свободне в Амурській області Росії невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату. Пляшка впала на асфальт і спалахнула – вогонь пошкодив фасад будівлі. Рано-вранці в Хабаровську невідомий заклав два «коктейлі Молотова» між віконних ґрат військкомату і підпалив їх. В результаті тріснули шибки, пожежу загасили співробітники військкомату. На місці знайшли дві пляшки і сірники.

У селищі Целинному Алтайського краю спалахнув Будинок культури, де розташовані в тому числі адміністрація сільради і відділення «Пошти Росії». Поштовий офіс вигорів повністю, у приміщенні адміністрації вогнем пошкодило стелю. Також вночі у місті Камишині Волгоградської області невідомі кинули «запалювальний предмет» до районної адміністрації. Як розповіли у місцевому МНС, будівлі завдано незначної шкоди.

У Костромі військкомат розписали антивоєнними гаслами, повідомляє Kostroma.news.

Вчора невідомі підпалили будівлю міської адміністрації у Тольятті та військкомати у Санкт-Петербурзі, Нижегородській і Оренбурзькій областях, а також у Забайкальському краї.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення у країні часткової мобілізації і підписав відповідний указ.

Міністр оборони Сергій Шойгу заявляв, що в рамках «часткової мобілізації» планують призвати 300 тисяч осіб, проте «Нова газета. Європа» з посиланням на джерело в адміністрації президента повідомила, що насправді засекречений пункт президентського указу дозволяє призвати до мільйона людей. У Кремлі це заперечили.

Після оголошення мобілізації квитки на найближчі рейси з Росії до безвізових Стамбула, Єревана і Баку були розкуплені. На прикордонних пунктах із Казахстаном, Грузією, Білоруссю та Фінляндією з російського боку утворилися автомобільні затори.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну по всій Росії підпалюють військкомати. Загалом відомо про щонайменше 29 таких випадків. Також горять відділи поліції і будівлі міських адміністрацій.