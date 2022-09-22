«Ваших дітей навіть не ховають»: Зеленський звернувся до громадян РФ через мобілізацію

Мобілізація в Росії є визнанням, що її кадрова армія «не витримала й посипалась» – таку думку висловив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 вересня.

«І тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян Росії – це не щось там на ТБ чи в Інтернеті, а те, що зайшло в кожен російський дім», – прокоментував він.

Зеленський також зазначив, що наміри Росії провести заходи, які вона називає референдумами, на окупованих територіях, є фактичною відмовою від переговорів. Про це він сказав із посиланням на позицію України, заякою дипломатичний процес буде неможливий після проведення псевдореферендумів.

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Президент України також прокоментував акції протесту проти мобілізації в Росії, відзначивши, що вони «хоча й не масові, але є».

«Ми бачимо, що люди в Дагестані, в Бурятії, в інших національних республіках і областях Росії розуміють, що їх просто кинули. Кинули на смерть. Чому, наприклад, дагестанці чи хто завгодно ще повинні гинути на Харківщині чи під Донецьком? Та тому що одна людина в Росії так вирішила», – сказав голова держави, перейшовши на російську.

Зеленський назвав громадян Росії «вже співучасниками» воєнних злочинів російської армії, однак додав, що наразі для них – «час вибору». Із посиланням на дані розвідки він сказав, що російська влада готується забрати в армію до мільйона чоловіків.

Президент нагадав, що, за даними українського командування, в ході агресії проти України загинули близько 55 тисяч російських солдат. Для уникнення повторення їхньої долі він порадив росіянам протестувати, тікати або здаватися в український полон.

«Російські матері! Не сумнівайтеся, що діти верхівки вашої держави на війні проти України не опиняться. Ті, хто ухвалюють рішення у вашій країні, бережуть своїх дітей. А ваших дітей навіть не ховають», – порівняв Зеленський.

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Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів. Водночас російські медіа повідомляють, що в армію можуть бути призвані до мільйона людей.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, що таке рішення ніяк не вплине на готовність України боротися. «Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією», – заявив Залужний.

Після оголошення у десятках міст Росії влаштували акції та пікети, поліція затримала понад 1300 людей.