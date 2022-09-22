Естонія відмовилася впускати громадян РФ, що втікають від мобілізації

Естонія не має наміру надавати притулок громадянам Росії, які прагнуть уникнути мобілізації.



«Відмова від виконання свого громадянського обов'язку в Росії не є достатньою підставою для надання притулку в іншій країні», – заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у відповідь на лист Reuters.



Естонське МВС також повідомило, що росіян, які мають посвідку на проживання в Естонії, не пустять назад до країни, якщо вони підуть воювати в Україну.



Раніше видавати росіянам гуманітарні візи відмовилася Латвія. Литва розглядатиме заяви «в індивідуальному порядку».



Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич написав, що його країна «з міркувань безпеки не видаватиме гуманітарні чи інші типи віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації».



Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що заяви про надання притулку «розглядатимуться в загальному порядку, з урахуванням усіх обставин та на індивідуальній основі». Також відомство додало, що Литва «не має мети та можливості видавати візи з гуманітарних міркувань усім росіянам, які за ними звертаються».

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У Фінляндії раніше заявили, що відмовлятиме в туристичних візах російським чоловікам, якщо є підстави вважати, що вони не повернуться до Росії. За словами фінського дипломата, якого цитує портал EUobserver, зараз «у країні триває активна політична дискусія щодо доступу російських резервістів до притулку». Також Фінляндія звернулася до Єврокомісії із пропозицією посилити в'їзд росіян до всіх країн Євросоюзу.



Єврокомісія не відповіла на питання EUobserver, чи законно відмовляти у притулку росіянам, які втікають від мобілізації.



У Німеччині парламентські фракції «Зелених» і «Вільної демократичної партії» (входять до правлячої коаліції) закликали уряд країни надати притулок росіянам, які тікають від мобілізації.

Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.