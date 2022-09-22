Казахстан готовий надавати росіянам посвідки на проживання, але на певних умовах – спікер сенату

Казахстан готовий надавати посвідку на проживання росіянам, але на певних умовах. Про це заявив спікер сенату Маулен Ашимбаєв, якого цитує казахська служба Радіо Свобода.

«Якщо громадяни Росії захочуть отримати посвідку на проживання у Казахстані, то вони мають надати пакет документів, який потрібний за законами Казахстану. Серед цього переліку документів є такий пункт: «згода держави, з якої виїжджає людина». У нашому законі чітко вказано такий пункт. Якщо держава не дає дозволу залишити країну, то Казахстан не може дати посвідку на проживання», – пояснив Ашимбаєв.

Спікер також додав, що позиція Казахстану щодо війни Росії проти України не змінилася.

«Це можна вирішити тільки політичним шляхом, шляхом знаходження компромісу, ухвалення взаємоприйнятних рішень», - зазначив він.

Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.

Естонія заявила, що не має наміру надавати притулок громадянам Росії, які прагнуть уникнути мобілізації.

Видавати росіянам гуманітарні візи відмовилася Латвія. Литва розглядатиме заяви «в індивідуальному порядку».