«Не допоможе, ні часткова, ні повна мобілізація». Заяви Путіна – наслідки для Росії та України

Рішення Кремля щодо часткової мобілізації росіян та проведення так званих референдумів на окупованих територіях України тільки погіршить ситуацію для самої Росії, як в геополітичному плані, так і всередині країни, вважає ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Про те, як дії Кремля впливають на посилення санкцій проти Москви, збільшення постачання зброї для ЗСУ та наближення України до вступу в ЄС та НАТО читайте докладніше в інтервʼю Клімкіна для «Новин Приазовʼя».

«В оточені Путіна – бійка»

Павло Клімкін вважає, що ніякі рішення російського керівництва щодо мобілізаційних процесів не зупинять просування Збройних сил України і деокупацію захоплених територій.

Сучасна війна це про людей, які мають бойовий дух, які навчені, які мають зброю. А зовсім не про кількість людей

– Ну і фактично, всі серйозні військові експерти вважають, що ніяка часткова мобілізація Росії не допоможе і повна мобілізація Росії теж не допоможе. Сучасна війна це про людей, які мають бойовий дух, які навчені, які мають зброю. А зовсім не про кількість людей.

Дипломат прогнозує також, що в російському суспільстві теж будуть зміни не на користь Кремля.

– Вони (росіяни – ред.) прекрасно розуміють, що вони йдуть в м’ясорубку і багато хто з них не повернеться і за Путіна багатьом вмирати не хочеться. Тому в Росії створюється ситуація невпевненості, слабкості. Я б сказав шизофренічної слабкості і можливості дуже непрогнозованих сценаріїв. В тому числі з можливістю і перезавантаження режиму – і дій оточення Путіна, і дій російських олігархів, і протестів окремих регіонів, де дуже багато вже загинуло. Наприклад в Бурятії або в Якутії, в інших регіонах. Тому ситуація, яка буде в Росії, вона буде більш слабкою і більш невпевненою.

Зараз в оточенні Путіна йде дуже серйозна бійка стосовно того, як діяти далі

– І по поліції будуть удари, і ховатися будуть, і виїжджати будуть. Я дивився запити в російському сегменті «твіттеру», так там всі дивляться, як їм виїжджати. Так що там багато зараз буде нового і буде новий підхід, і нова хвиля буде. Думаю, що зараз в оточенні Путіна йде дуже серйозна бійка стосовно того, як діяти далі. Оскільки значна частина людей в його оточенні зрозуміла, що він веде Росію остаточно в нікуди.

Про псевдореферендуми

Стосовно так званих референдумів, які російські окупанти оголосили та хочуть провести вже у вересні, їх Клімкін назвав «нікчемними», тож ніяких наслідків очікувати не варто, каже він.

Вони в слабкій позиції і їм потрібно щось робити, їм потрібно якось замазати імідж Путіна всередині країни

– Це нікчемні (референдуми – ред.) з юридичної, політичної, моральної просто точки зору. І коли об’являють ці референдуми, не маючи навіть контролю над територіями регіонів, це означає що вони реально під тиском, вони в слабкій позиції і їм потрібно щось робити, їм потрібно якось замазати імідж Путіна всередині країни, їм потрібна нова хвиля мобілізації, в тому числі мобілізації ментальної всередині Росії, оскільки вона просідає.

– Їм (росіянам – ред.) потрібен новий набір лякалок, які вони так люблять, зокрема ядерна зброя. Вони зрозуміли, що енергетика не працює, шантаж продовольством не працює, залишилась тільки ядерна зброя. І вони перейшли фактично до останнього, що в них є. Більше в них вже нічого немає.

Дипломат впевнений, що реальних голосів на цих псевдореферендумах не буде, а озвучені окупантами цифри не матимуть нічого спільного з реальністю.

Люди ні в яку Росію не хочуть, вони це вже зрозуміли

– Вони зараз будуть малювати будь-які цифри, проводити їх (референдуми – ред.) як завгодно, а потім намагатися всім сказати: «Тепер ми всіх вас рятуємо». Тобто, буде шалена хвиля пропаганди по всіх російських каналах, але це також буде означати, що буде і спротив, буде і боротьба. Оскільки люди ні в яку Росію не хочуть, вони це вже зрозуміли. Є звичайно колаборанти, не без цього, але в цілому українці себе фантастично проявили. Весь світ нами пишається в кожному кутку. Ми самі можемо собою пишатися в тому сенсі, що українці, вони насправді розуміють, що таке свобода, вони не готові жертвувати своїми ключовими цінностями. В цьому фундаментальна відмінність від Росії і від диктатури, яка там формується.

Більше санкцій та зброї

Реакція світу на рішення Кремля по подальшому продовженню війни в Україні буде зрозумілою і вона вже почалася, каже Клімкін.

– Реакція світу вже зрозуміла. Вона не просто негативна, світ буде діяти. Американська адміністрація вже зробила запит на Конгрес, щоб забрати заморожені російські активи. Я думаю, те саме будуть робити інші країни, оскільки це буде робитися на базі західної солідарності. Наступним кроком буде постачання Україні зброї нової якості, я думаю, що і економічної допомоги, оскільки економіка, і наша стійкість, і соціально-економічно – це теж критично також буде більше.

Клімкін не виключає, що на Росію очікує ще більше західних санкцій.

Не виключаю, що будуть спроби знову обмеження ціни на газ, я думаю, що можуть бути ще більш жорсткі обмеження на торгівлю з Росією

– Другий момент – знову буде серйозна робота над встановленням обмеження ціни на російську нафту, російські нафтопродукти. Кремль вважає, що це навряд чи спрацює, але я вважаю, що спрацює, підготовка йде досить серйозна. І, до речі, багато гравців за межами західного світу теж хочуть цього, оскільки це зменшить ціну на російську нафту і взагалі зменшить ціну на світовому ринку. Я не виключаю, що будуть спроби знову обмеження ціни на газ, я думаю, що можуть бути ще більш жорсткі обмеження на торгівлю з Росією, тому насправді це буде реально ще однією серйозною хвилею санкцій для Росії.

Ексміністр закордонних справ підкреслив, що дії Росії також впливають на постачання західної зброї в Україну.

– Це буде більше зброї, більше новітньої зброї. Дуже можливо, що Захід, колективний Захід, прийме рішення про постачання нових видів зброї. Це можуть бути броньовані машини, легкі танки, це можуть бути танки, це можуть бути ракети більшої дальності і ще багато різних видів зброї. Так що це рішення, безумовно, без реакції не залишиться.

Наближення України до НАТО та ЄС

Павло Клімкін зазначає, що чим більше Росія агресує проти України, тим більше це наближає українців до НАТО.

– Що стосується НАТО ми вже стаємо східним флангом і простором, простором НАТО. Коли це буде оформлено формально, з наданням статусу, – це питання консенсусу всередині НАТО. Але фактично стандарти бойові, бойове застосування, те, як ми працюємо з військами НАТО, це все більше, і більше відповідає стандартам.

Ми зараз взагалі настільки круті, ми найперша армія в Європі, ми можемо з будь-якою зброєю поводитись

– Насправді ми зараз взагалі настільки круті, ми найперша армія в Європі, ми можемо з будь-якою зброєю поводитись. Запитайте, яка армія в Європі може і американську, і німецьку, і шведську, і французьку, і турецьку застосовувати? Це вже тільки ми. Хто знає, як креативно і насправді гнучко застосовувати її, застосовувати на полі бою, причому проти Росії? Це тільки ми, тому ми, фактично, неформально поки що, стаємо реально східним флангом НАТО. І таке усвідомлення є.

Що стосується вступу України до Європейського союзу, то до України в цьому випадку будуть ставитися «унікально» вважає Клімкін.

– Ніхто ще не отримував кандидатський статус посеред війни та ще й у війні з Росією. І це вже такий потужний геополітичний крок, геополітична декларація з боку Європейського союзу. Ми велика країна за масштабами Євросоюзу, ми перша класична пострадянська країна, точніше ми були пострадянською країною, після 2014 року ми остаточно припинили бути частиною пострадянського простору.

Не потрібно думати, що нам будуть робити якісь виключення стосовно того, яким чином ми досягнемо і коли ключових критеріїв членства в Євросоюзі

– Це перший випадок, коли велика пострадянська країна вступатиме до ЄС. Оскільки балтійські країни це дещо інша ситуація. І це тотально змінить всю геополітику і на європейському, і на світовому просторі. Тому так, звичайно це нам допоможе, звичайно це про солідарність, та, звісно, це також про плани на майбутнє. Єдине, не потрібно думати, що нам будуть робити якісь виключення стосовно того, яким чином ми досягнемо і коли ключових критеріїв членства в Євросоюзі, тут, звичайно, якихось геополітичних знижок не буде, але ставлення до нас буде однозначно унікальним. Ми це вже бачимо і в ключових столицях, і в Брюсселі.

Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.

Британська розвідка заявляє, що оголошена Путіним «часткова мобілізація» свідчить про те, що Москва вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, що таке рішення ніяк не вплине на готовність України боротися. «Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією», – заявив Залужний.

Після оголошення у десятках міст Росії влаштували акції та пікети, поліція затримала понад 1300 людей.