«Путін програв одразу дві війни». Навіщо Кремль прискорює проведення так званих референдумів в окупації?

Чому російські окупаційні сили вирішили терміново провести так звані референдуми на окупованих територіях України? Чи змінить це хід війни? До чого може призвести рішення російського президента Володимира Путіна про часткову мобілізацію в Росії, зʼясовував проєкт «Новини Приазовʼя».

На окупованих територіях півдня України російські сили призначили дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Їх запланували провести із 23 до 27 вересня . Так само в ці дні так звані референдуми збираються провести і на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

. Так само в ці дні так звані референдуми збираються провести і на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. 20 вересня призначений Росією «керувати» окупованою частиною Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що з вимогою провести так званий референдум до нього звернулася так звана «суспільна рада» захопленої частини Херсонської області, створена російськими силами. Після цього звернення Сальдо підписав відповідний «указ» про проведення так званого референдуму і звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням підтримати результати цього процесу. Сальдо також зазначив, що взяти участь у так званому референдумі можна буде на території окупованого Криму, в Москві, а також в інших російських містах.

заявив, що з вимогою провести так званий референдум до нього звернулася так звана «суспільна рада» захопленої частини Херсонської області, створена російськими силами. Після цього звернення Сальдо підписав відповідний «указ» про проведення так званого референдуму і звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням підтримати результати цього процесу. Сальдо також зазначив, що взяти участь у так званому референдумі можна буде на території окупованого Криму, в Москві, а також в інших російських містах. Так само про проведення референдуму на окупованій частині Запорізької області оголосив призначений Росією «керувати» цим регіоном Євген Балицький.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 20 вересня повідомив, що російські окупаційні сили в Маріуполі Донецької області та районі також отримали вказівку терміново організувати проведення так званого референдуму в період з 23 до 27 вересня. За інформацією Андрющенка, в Маріуполі буде проведений «подвірний» обхід з залученням голів ОСББ, квартальних в приватному секторі і голів комітетів самоорганізації населення. Крім того, більша частина так званого референдуму пройде в офісах «Єдиної Росії».

20 вересня повідомив, що російські окупаційні сили в Маріуполі Донецької області та районі також отримали вказівку терміново організувати проведення так званого референдуму в період з 23 до 27 вересня. За інформацією Андрющенка, в Маріуполі буде проведений «подвірний» обхід з залученням голів ОСББ, квартальних в приватному секторі і голів комітетів самоорганізації населення. Крім того, більша частина так званого референдуму пройде в офісах «Єдиної Росії». Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що після так званих референдумів це будуть «російські території» і Москва зможе використовувати «всі сили самозахисту».

заявив, що після так званих референдумів це будуть «російські території» і Москва зможе використовувати «всі сили самозахисту». Президент Росії Володимир Путін у своєму виступі 21 вересня заявив, що підтримує проведення так званих референдумів на окупованих територіях України.

у своєму виступі 21 вересня заявив, що підтримує проведення так званих референдумів на окупованих територіях України. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 20 вересня заявив, що позиція України щодо звільнення своїх територій незмінна, попри анонси так званих референдумів з російської сторони.

Херсонщина: «посилення примусової паспортизації»

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у коментарі «Новинам Приазов’я» заявив, що «проведення фейкового референдуму – це спроба ворога закріпитися на тимчасово окупованій території. Це все більше схоже на агонію».

За його словами, на окупованих територіях «наростає процес примусової паспортизації».

«Окупанти створюють такі умови, щоб іншої альтернативи, ніж піти і отримати паспорт Росії, не залишилося», – зазначив Янушевич.

Він також розповів, що більш ніж половина жителів Херсонської області, а це понад півмільйона українців, вже виїхала з регіону.

«Переважна більшість тих, хто залишився в окупації, тримається та не йде на співпрацю з окупантами. Є і зрадники, але їх небагато», – повідомив Янушевич.

Він знову закликав жителів окупованої частини Херсонщини виїжджати звідти.

Запоріжжя: «люди їдуть з окупації»

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух

у коментарі «Новинам Приазов’я» наголосив на юридичній «нікчемності» так званих референдумів.



«Це краще називати спеціальною інформаційною операцією. Як вони називають війну спецоперацією», так і тут це спецінформаційна операція, яку вони спочатку використовували для тиску на населення і для використання у внутрішній політиці безпосередньо, а наразі намагаються легітимізувати внаслідок провалу всієї війни в нашій країні, контрнаступу ЗСУ, вичерпання їхніх ресурсів», – сказав він.

Намагаються легітимізувати часткову мобілізацію безпосередньо і в Росії, і швидше за все, і це очевидно, що будуть намагатися тим чоловікам, хто залишився на окупованих територіях, вручати повістки

«Просто намагаються легітимізувати часткову мобілізацію безпосередньо і в Росії, і скоріше за все, і це очевидно, що будуть намагатися тим чоловікам, хто залишився на окупованих територіях, вручати повістки, щоб збільшити свій мобілізаційний ресурс. Це те, що вони роблять на Луганщині та Донеччині», – прокоментував голова ОВА.

Олександр Старух зазначив, що прізвища організаторів так званого референдуму на окупованій частині Запорізької області вже відомі.

Він повідомив, що 60% населення Запорізької області перебуває на підконтрольній владі України території. Жителі окупованої частини області продовжують виїжджати звідти.



«За вчорашній день виїхало 917 людей з окупованих територій, в тому числі 163 дитини. За останні місяці півтори сотні тисяч людей виїхали з окупованих територій з Запорізької області та Херсонщини», – повідомив Старух.

«Підштовхнув успіх ЗСУ на Харківщині»

Керівниця українського форуму британської організації Chatham House Орися Луцевич вважає, що рішення про термінове проведення так званих референдумів на окупованих територіях України пов’язане з успішними діями Збройних сил України у Харківській області.

Вони очікують, що це стримає подальший контрнаступ ЗСУ. Надія на те, що Захід зі свого боку буде комунікувати Україні про те, що це може підвищити рівень ескалації з боку Росії

«Цей наступ напряму перешкоджає Росії утримувати ці території, які вона захопила насильницьким способом. Що це дає Росії? З того, що ми можемо вже бачити по заяві Дмитра Медведєва, – це те, що вони очікують, що це стримає подальший контрнаступ ЗСУ. Надія на те, що Захід зі свого боку буде комунікувати Україні про те, що це може підвищити рівень ескалації з боку Росії, адже це вважається тепер «територією РФ». Можливо, варто стримати дії ЗСУ. Це Росія сподівається на такий сценарій», – вважає Луцевич.

Вона зазначила, що Росія поспішає закріпитися на окупованих територіях.



«Залишається питання, як це буде впливати на військову стратегію і подальші постачання зброї України. Ми бачимо так само, що ці дії спричинені після зустрічі досить успішної в Рамштайні, яка відбулася буквально два тижні тому, де Україна отримує новий пакет допомоги і від США, і від інших союзників. Тому Росія поспішає закріпитися на цих окупованих територіях», – зазначила експертка.

Керівниця українського форуму Chatham House вважає, що проведення так званих референдумів не вплине суттєво на хід війни.

Це вплине більше на можливість якогось переговорного дипломатичного врегулювання воєнних дій Росії

«Ті території в міжнародному праві вважають територіями України і будуть такими вважатися після цих нелегальних референдумів. Це, до речі, вплине більше на можливість переговорів, якогось переговорного дипломатичного врегулювання воєнних дій Росії, адже ми знаємо, що з українського боку була заява президента Зеленського, що така анексія поставить крапку на будь-яких переговорах. Дуже дивно на тлі того, що сказав президент Туреччини про те, що Росія готова завершити цю війну, а вона йде на ескалацію насправді через оці референдуми. Тому насправді ситуація є дуже нестабільна, і кожна сторона пробує закріпити свої позиції або покращити свої позиції», – додала Луцевич.

«Реакція на поразку»

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що рішення про проведення так званих референдумів в окупації пов’язане з тим, що в Кремлі не можуть прийняти програш не лише на полі бою, а і в енергетичній війні.

Друга війна, яку він програв – це енергетична, оскільки він хотів тиснути на Європу відсутністю газу

«Путін зрозумів, що він програв одразу дві війни. Перша – це те, що вони намагалися весь цей час називати спеціальною військовою операцією. І після програшів на фронті це остаточно завершилось. Це вже виглядає абсолютно шизофренічно навіть для росіян. А друга війна, яку він програв – це енергетична, оскільки він хотів тиснути на Європу відсутністю газу, шаленими рахунками за газ і за електроенергію», – пояснив Клімкін.

«Шалені рахунки ще можуть бути. Але тим не менш, з тією кількістю газу, яка є зараз в сховищах в Європі, Європа почувається достатньо впевнено. І він прекрасно розуміє, що більше ніяких варіантів тиснути, ніяких важелів у нього більше немає. Тому і діє він з коліс фактично, ці рішення ухвалювалися як реакція на поразку, зокрема на Харківщині, це рішення ухвалювалося з огляду на те, що він не почуває себе безпечно на півдні та відчуває можливість успішних просувань з нашого боку», – додав він.

На думку Павла Клімкіна, світова спільнота не лише не визнає результатів так званих референдумів, а й активно діятиме на підтримку України.

«Реакція світу вже зрозуміла. Вона не просто негативна, світ буде діяти. Вже вчора американська адміністрація зробила запит на Конгрес, щоб забрати заморожені російські активи. Я думаю, те саме будуть робити інші країни, оскільки це буде робитися на базі солідарності західної. Наступним кроком буде постачання Україні зброї нової якості, я думаю, що і економічної допомоги, оскільки економіка і наша стійкість, і соціально-економічно – це теж критично буде більше», – підкреслив дипломат.

У своєму виступі 21 вересня Путін також оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії і заявив, що країни Заходу влаштували «ядерний шантаж» Росії. Відтак при загрозі територіальній цілісності вона готова «використати всі наявні в себе засоби».

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що рішення про часткову мобілізацію послабить Росію.

Вони прекрасно розуміють, що вони йдуть в м’ясорубку. І багато хто з них не повернеться, і за Путіна багатьом вмирати не хочеться

«Насправді вони прекрасно розуміють, що вони йдуть в м’ясорубку. І багато хто з них не повернеться, і за Путіна багатьом вмирати не хочеться. Тому в Росії створюється ситуація невпевненості, слабкості. Я б сказав шизофренічної слабкості і можливості дуже непрогнозованих сценаріїв. В тому числі з можливістю і перезавантаження режиму, і дій оточення Путіна, і дій російських олігархів, і протестів окремих регіонів, де дуже багато вже загинуло. Наприклад, в Бурятії або в Якутії, в інших регіонах. Тому ситуація, яка буде в Росії, вона буде більш слабкою і більш невпевненою», – сказав Клімкін.

«Російських військових на фронті побільшає»

Народний депутат України, військовослужбовець Роман Костенко вважає, що виступ Путіна 21 вересня був спрямований, перш за все, на росіян.

«Усі чули виступ Путіна, який розповідає про неонацизм, про загрозу Російській Федерації, нічого не змінилось від риторики Гітлера, можна накласти цілком на цю риторику. Тому і референдум, і проведення часткової мобілізації, все це зараз робиться для того, щоб якось пом'якшити ситуацію і настрої всередині країни, які однозначно будуть підігріватися. І однозначно суспільство, скажімо, буде незадоволене діями свого керівництва. От вони зараз тому проводять референдум», – прокоментував Костенко «Новинам Приазовʼя».

Роблять це для того, щоб якось мобілізувати суспільство і пояснити суспільству, чому вони програють

На думку депутата, російська влада йде «ва-банк», намагаючись приєднати захоплені території України: «Роблять це для того, щоб якось мобілізувати суспільство і пояснити суспільству, чому вони програють, розповідають про якихось «найманців натовських» і якусь зброю там суперпотужну. Про те, що ми почали говорити про ядерний статус, – все це гітлерівська риторика, щоб мобілізувати населення».

Втім, не потрібно недооцінювати противника, каже Роман Костенко. Російських військ на фронті, каже він, буде більше.

«Ми бачимо, що вони роблять все, щоб захопити Україну. Зараз питання стоїть мобілізації, притягнення сюди більше військ, щоб проводити подальші наступальні дії. Це ми повинні розуміти, це повинні розуміти наші західні партнери, які мають нам допомагати зараз більше, бо російських військ буде більше», – сказав депутат.

Він також зазначив, що тиск на жителів окупованих територій лише зростатиме після проведення так званих референдумів.

«Політика Кремля змінить настрої в Росії»

Російський політолог із Праги Іван Преображенський також погоджується, що проведення так званих референдумів пов'язане з усвідомленням російською владою поразок на фронті.

«Судячи з усього, Володимир Путін, повернувшись із саміту ШОС, ухвалив рішення радикально, скажемо так, реагувати, робити якісь радикальні дії, бо нарешті зрозумів, що Росія зазнала військової поразки. Так, вочевидь, вважають навіть потенційні союзники Москви: зокрема Китай та Індія. Про що вони йому, напевно, повідомили – про те, що вони категорично проти застосування Росією ядерної зброї. Вони самі – ядерні держави. А головна причина – це поразка в Харківській області і наступ української армії, що триває, відповідно», – каже політолог.

Втім, проведення так званих референдумів не означає, що Росія відразу приєднає до свого складу окуповані території, зазначив політолог. На його думку, Кремль і надалі може відтягувати цей процес і намагатися використовувати його у переговорах.



Преображенський також вказує на те, що теперішня політика Кремля призведе до зміни настроїв у Росії.

Кремлю вдалося таким чином розділити суспільство і домогтися, щоб не всі зараз почали обурюватись і протестувати

«Насправді змінюватися настрої почали приблизно з моменту обстрілів Криму, і це дуже довгостроковий процес. Щоб нічого не змінювалось, Кремль намагався не оголошувати загальну мобілізацію, саме тому придумали таку фальшиву часткову мобілізацію. Хоча йдеться про першу хвилю загальної мобілізації, і для того, щоб не відбулося загальних протестів. Я думаю, що Кремлю вдалося таким чином розділити суспільство і домогтися, щоб не всі зараз почали обурюватись і протестувати», – зазначив політолог.

З часом у Росії можуть виникнути протестні рухи, вважає Іван Преображенський.

«В іншій ситуації це могло б призвести до негайних масових протестів, і зараз, швидше за все, Кремль цю проблему вирішив. Протести наростатимуть, але це буде поступово. Як приблизно в Радянському Союзі під час війни в Афганістані. Кілька років знадобиться на те, щоб більшість населення зайняла позицію, що вони не підтримують цю війну», – сказав він.



Назвавши загальну мобілізацію частковою, Путін таким чином розколов суспільство – частина людей сподіватиметься, що покличуть не їх, а сусіда, підсумував політолог.