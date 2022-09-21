«Ні могилізації». У Росії планують провести акції протесту проти мобілізації

У Росії рух «Весна» оголосив акції протесту «Ні могилізації» проти часткової мобілізації, про яку сьогодні повідомив президент РФ Володимир Путін.



Активісти закликали людей виходити на центральні вулиці російських міст 21 вересня о 19.00.



«Тисячі російських чоловіків – наших батьків, братів і чоловіків – будуть кинуті в м'ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері і діти проливатимуть сльози? За палац Путіна?», – сказано в повідомленні руху.



Місця проведення акції у Москві та Петербурзі організатори повідомлять пізніше.



Президент Росії Володимир Путін у своєму відеозверненні оголосив часткову мобілізацію в країні, яка розпочнеться з 21 вересня. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть громадяни, які перебувають у запасі, і насамперед ті, хто проходив службу у лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.