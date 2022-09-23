ISW: Кремль відкрито не дотримується обіцяних умов щодо часткової мобілізації

Кремль відкрито не дотримується обіцяних умов щодо часткової мобілізації, а жорсткий підхід викликає громадський гнів і недовіру по всій Росії, пише у своєму щоденному звіті американський Інститут дослідження війни (ISW).

«Російські офіційні особи раніше стверджували, що часткова мобілізація торкнеться лише 300 тисяч чоловіків і лише тих, хто має попередній військовий досвід. 22 вересня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що практика вручення повісток затриманим мітингувальникам не суперечить закону про мобілізацію від 21 вересня. Погроза Пєскова суперечить заявам Кремля про те, що він утримається від мобілізації осіб поза складеними списками резервістів», – йдеться в повідомленні.

Як заявили в ISW, жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації, швидше за все, посилить обурення всередині країни цим заходом, «який був би непопулярним, навіть якби його впровадили без жорстких підходів, що спостерігалися протягом останніх 24 годин».

У звіті згадується про вручення повісток студентам, яких обіцяли не мобілізувати, а також працівнику IT-компанії без попереднього військового досвіду.

«Жорсткий підхід Кремля до мобілізації викликає громадський гнів і недовіру по всій Росії. Незалежне російське правозахисне видання «ОВД-Инфо» повідомило, що акції протесту відбулися в 42 містах країни, в тому числі протести пройшли навіть у маленьких селах Республіки Дагестан. У Нижньому Новгороді, Санкт-Петербурзі, Тольятті і Забайкальському краї невідомі підпалили кілька військкоматів і будівель місцевих адміністрацій», – йдеться у повідомленні.

Дослідники зазначили, що найімовірніше, найближчими днями Кремль придушить такі протести, однак оголошення про часткову мобілізацію і «відверте ігнорування» передбачених параметрів мобілізації може відштовхнути занепокоєні верстви російської громадськості, що раніше були більш терпимими до російського вторгнення в Україну, яке не мало впливу на них особисто.

Крім того, в ISW наголосили, що, ймовірно, Кремль намагався применшити значення обміну полоненими з Україною, «дуже непопулярного серед російських націоналістів і військових блогерів», здійснивши обмін того самого дня, коли президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення у країні часткової мобілізації і підписав відповідний указ.

Міністр оборони Сергій Шойгу заявляв, що в рамках «часткової мобілізації» планують призвати 300 тисяч осіб, проте «Нова газета. Європа» з посиланням на джерело в адміністрації президента повідомила, що насправді засекречений пункт президентського указу дозволяє призвати до мільйона людей. У Кремлі це заперечили.