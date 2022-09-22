Наймасштабніший обмін полоненими відбувався на території чотирьох країн – Буданов

Наймасштабніший обмін полоненими за час широкомасштабної війни відбувався на території чотирьох країн, повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Обмін відбувався на території чотирьох країн: на кордоні між Україною та Росією, на території Польщі, на території Турецької республіки та на території Саудівської Аравії. Це було надзвичайно складне завдання, тому що треба було, окрім досить складних переговорів з російськими представниками, добитися синхронізації, щоб не було зриву у жодній з цих точок», – зазначив він.

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У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.