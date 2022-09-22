У рамках обміну до України повернулися 118 військових Нацгвардії – спікер

У рамках останнього обміну полоненими до України повернулися 118 військових Національної гвардії, повідомив спікер Нацгвардії Руслан Музичук.



«В рамках обміну до України повернулися 118 військовослужбовців Нацгвардії. Це велика кількість. Це безумовно велика перемога для України», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, зараз одне з найголовніших завдань – надання звільненим з російського полону допомоги від медичної до психологічної.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

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За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом відбулося 20 звільнень полонених, за результатами яких вдалося повернути з полону 802 бранців.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.