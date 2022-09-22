Генпрокурор про обмін Медведчука: розслідування щодо нього завершене, свідчення задокументовані

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що щодо кума російського президента, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, якого обміняли на 200 українських полонених військових, завершене досудове розслідування, а його свідчення задокументовані.

«В обмін на життя і свободу наших захисників Україна віддала Медведчука. Досудове розслідування щодо нього завершено. Свідчення Медведчука задокументовані. Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається Росія», – написав Костін у фейсбуці 22 вересня.

Він наголосив, що Україна разом із союзниками працює над обміном «всіх на всіх».

«Ми пам’ятаємо про всіх, хто залишається в полоні. Україна разом із союзниками працює над обміном «всіх на всіх». Успіхи ЗСУ у контрнаступі щодня збільшують «обмінний фонд». Зі свого боку, з боку Офісу генерального прокурора докладаємо максимум зусиль для повернення додому наших героїв», – додав Костін.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у ніч на 22 вересня повідомив, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. За його словами, 108 з них – це бійці полку «Азов».

Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, – загалом 55 російських полонених, додав Єрмак.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.