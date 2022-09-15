ЄСПЛ відхилив скаргу Медведчука як «явно необґрунтовану»

Європейський суд із прав людини відхилив як «явно необґрунтовану» скаргу народного депутата України від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, проти якого в Україні розслідують низку кримінальних проваджень, зокрема, за статтею про державну зраду. Про це 15 вересня повідомила пресслужба ЄСПЛ.

За повідомленням, суд відхилив скаргу Медведчука, подану в червні 2021 року, в якій він заявляв про політичну мотивацію його кримінального переслідування, грубе порушення права на справедливий суд, відсутність «обґрунтованої підозри» у зв’язку з його домашнім арештом.

ЄСПЛ перш за все зазначив, що кримінальне провадження проти заявника все ще перебуває на дуже попередній стадії, тому його скарга на порушення права на справедливий судовий розгляд є передчасною.

Крім того, суд зазначив, що з приводу обрання домашнього арешту, на що скаржився Медведчук, українські суди давали роз’яснення, які «не видаються довільними чи необґрунтованими».

«Зокрема, посилання на різні докази в матеріалах, наданих суду, демонструють, що підозра в тому, що заявник міг вчинити державну зраду (шляхом передачі військової таємниці іншій державі), ґрунтувалася на достатніх об’єктивних елементах для розгляду як «обґрунтована» у значенні, передбаченому статтею 5 Конвенції (Європейської конвенції з прав людини – ред.)», – йдеться в рішенні.

Суд вважає, що домашній арешт Медведчука базувався на «обґрунтованій підозрі» і був виправданий ризиком заподіяння шкоди здійсненню правосуддя, відповідно до статті 5 Конвенції.

«У Суду немає підстав вважати, що суди ухвалювали рішення без відсутності на те правових підстав, або сумніватися в їхній неупередженості», – йдеться в рішенні.

«Незважаючи на те, що високопоставлені урядовці України публічно заявляли, що заявник і деякі його політичні союзники допомагали російській владі в її агресії проти України, і Рада національної безпеки і оборони України запровадила проти них економічні санкції у зв’язку з цим, які не є предметом цієї заяви, немає жодних доказів того, що домашній арешт заявника супроводжувався свавіллям або був частиною стратегії влади перешкоджати його політичній діяльності або «усунути його з суспільного життя», – додали в суді.

Медведчук чи його соратники рішення суду поки не коментували.

У червні 2021 року Медведчук скаржився до ЄСПЛ, заявляючи про «політичну мотивацію його кримінального переслідування, грубе порушення права на справедливий суд».

У серпні того ж року народний депутат із фракції «Опозиційна платформа – За життя» подав ще один позов до Європейського суду з прав людини проти України, в якому заявив «про грубе порушення права на захист, права на справедливий суд і особисту свободу».

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя», діяльність якої заборонена судом, Віктор Медведчук – український політик, що має тісні особисті зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

12 квітня цього року президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втік з-під домашнього арешту.

Згодом Зеленський запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

16 квітня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави. Відтоді його кілька разів продовжували. Пізніше Служба безпеки України оприлюднила відеозвернення, в якому Медведчук просив обміняти його на українських захисників та жителів оточеного російськими військами Маріуполя.